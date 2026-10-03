La strategia di Putin: offensiva a tappeto sull’inverno ucraino

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Il piano di Mosca è una vasta offensiva contro tutta l’infrastruttura energetica, per lasciare gli ucraini al gelo e al buio. Zelensky: «Lo zar ha ordinato ai suoi di condurre una guerra senza regole»

Vladimir Putin è pronto a una guerra senza regole. L’allarme arriva direttamente dal presidente ucraino Volodymir Zelensky che, citando fonti di intelligence, ha rilanciato la possibilità di un attacco su vasta scala in programma per questo inverno. Secondo le previsioni la Russia sarebbe pronta ad attaccare infrastrutture energetiche con oltre mille tra missili e droni con l’obiettivo di piegare la popolazione civile e la resistenza militare. E mentre Putin rilancia sul Kaliningrad, il presiden