Come riporta The Times of Israel, secondo l'ufficio del Primo Ministro israeliano, i cinque civili thailandesi rilasciati, rapiti il ​​7 ottobre 2023 mentre lavoravano come braccianti agricoli, si chiamano Thenna Pongsak, Sathian Suwannakham, Sriaoun Watchara, Seathao Bannawat e Rumnao Surasak.