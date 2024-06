Ieri il segretario di Stato Usa, Antony Blinken era in Qatar, nel suo ottavo viaggio in Medio oriente da quando è iniziato il conflitto nella Striscia, per discutere del piano di pace con i mediatori qatarioti ed egiziani. «È ora di smettere di mercanteggiare» sulla tregua di Gaza, ha affermato, sottolineando che il divario tra Israele e Hamas è «colmabile». Blinken ha però aggiunto che «Hamas ha proposto numerose modifiche alla proposta sul tavolo» per un cessate il fuoco permanente e il rilascio degli ostaggi.

«Alcuni cambiamenti sono realizzabili. Altri sono difficili da accettare», ha detto il segretario di Stato. Blinken non ha fornito altri dettagli sui cambiamenti proposti da Hamas. Anche Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca è intervenuto sul tema: «Molti dei cambiamenti proposti nella risposta di Hamas sono minori e non imprevisti. Altri differiscono in modo più sostanziale da quanto delineato nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite. Gli Stati Uniti lavoreranno con l’Egitto e il Qatar per colmare le lacune finali in linea con il discorso del presidente Biden e con la risoluzione del Consiglio di sicurezza. Il tempo delle contrattazioni è finito. È ora che inizi il cessate il fuoco e che gli ostaggi tornino a casa».

Da altre fonti, però, è trapelato che Hamas vorrebbe garanzie scritte da parte degli Stati Uniti per un cessate il fuoco permanente e il ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza per firmare una tregua con Israele appoggiata dagli Stati Uniti e una proposta di accordo sugli ostaggi. Lo hanno reso noto due fonti della sicurezza egiziane ben informate sul dossier, citate tra gli altri da The Times of Israel e Al Jazeera. I mediatori del Qatar e dell’Egitto hanno affermato che Hamas ha risposto ieri al piano di cessate il fuoco graduale per porre fine alla guerra di otto mesi tra Israele e il gruppo terroristico, senza fornire ulteriori dettagli. (Vittorio Da Rold)