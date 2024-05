Il segretario alla Difesa americana Lloyd Austin, in una telefonata con l’omologo israeliano Yoav Gallant, ha chiesto di «concludere i negoziati con l’Egitto», per arrivare a un accordo con Hamas per la Striscia di Gaza, e «di riaprire il passaggio a Rafah, per far riprendere il flusso di aiuti dall’Egitto attraverso Kerem Shalom». Lo fa sapere il Pentagono in una nota, secondo cui nell’interlocuzione i due avrebbero parlato sia di questioni umanitarie sia militari, come l’attacco a Rafah, la città a sud della Striscia. Nelle ultime 24 ore, l’offensiva israeliana si è intensificata, scrive Al Jazeera. Nel quartiere Daraj di Gaza City sono state uccise 16 persone, di cui 10 bambini. La Colombia ha annunciato che aprirà un’ambasciata a Ramallah, in Cisgiordania, per rafforzare i legami con la Palestina.

Il Gabinetto di guerra israeliano dà mandato di proseguire i negoziati Il Gabinetto di guerra, che ha terminato la riunione durante la notte, ha dato mandato ai negoziatori israeliani di proseguire i colloqui per raggiungere l'accordo su una tregua a Gaza e sul rilascio degli ostaggi. Lo fa sapere l'ufficio del premier Benyamin Netanyahu. Un mandato che, secondo fonti interne, il mandato affidato avrebbe «un maggiore grado di manovra» rispetto ai precedenti. Lo riferisce il Jerusalem Post. Secondo quanto riportato dai media arabi, fonti egiziane hanno fatto sapere che il Cairo sta prendendo contatti «con tutte le parti attive». Wafa, uccise 16 persone in un bombardamento israeliano A causa di un bombardamento israeliano nel quartiere di nel quartiere di Al Daraj, nel centro di Gaza City, sono morte 16 persone, di cui 10 bambini. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, citando fonti locali. Un raid ha interessato la città meridionale di Rafah e un altro attacco delle forze israeliane è avvenuto al centro della Striscia, nel campo di Nuseirat, provocando la morte di 8 persone. Austin a Gallant su Gaza: «Concludere i negoziati con l'Egitto» Durante la telefonata tra il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin e l'omologo israeliano Yoav Gallant, gli Stati Uniti hanno chiesto a Tel Aviv di «concludere i negoziati con l'Egitto e di riaprire il passaggio a Rafah per far riprendere il flusso di aiuti dall'Egitto attraverso Kerem Shalom». Lo fa sapere una nota del Pentagono, secondo cui i due hanno parlato di questioni umanitarie e militari. Al centro dell'interlocuzione, fa sapere il dipartimento della Difesa Usa, «il modo migliore per sconfiggere Hamas a Rafah e minimizzare i danni ai civili» e «ridurre gli effetti delle operazioni militari a Gaza». Nel corso della telefonata, Austin ha poi ribadito le «forti obiezioni Usa alla vergognosa richiesta del procuratore della Corte penale internazionale di arrestare i leader israeliani». Spagna, Norvegia e Irlanda riconoscono lo stato palestinese Un passo nella direzione dei due stati, ma con 30 anni di ritardo sebbene non sia ancora un’azione coordinata a livello dei 27 paesi Ue. Spagna, Norvegia e Irlanda hanno rotto gli indugi diplomatici e riconosceranno ufficialmente lo stato palestinese il prossimo 28 maggio. Lo hanno annunciato i premier dei tre stati, il norvegese Jonas Gahr, lo spagnolo Pedro Sanchez e l'irlandese Simon Harris. Quest'ultimo ha parlato di «un giorno storico e importante» per il proprio paese e per la Palestina. Sanchez ha dato l'annuncio durante l'audizione al Congresso nella quale era chiamato a dare informazioni sulla situazione a Gaza. «Il riconoscimento non è la fine. È solo l'inizio, e continueremo a fare pressione sulla comunità internazionale», perché si possa procedere verso la soluzione dei “due stati”, ha sottolineato Sanchez. [...] Immediata la dura risposta dello stato israeliano: il ministro degli Esteri Israel Katz ha ordinato «l'immediato ritorno in Israele» degli ambasciatori in Irlanda e Norvegia «per consultazioni, alla luce della decisione di questi paesi di annunciare il riconoscimento di uno stato palestinese». (Vittorio Da Rold) Mondo Spagna, Norvegia e Irlanda riconoscono la Palestina: fronte occidentale spaccato

