Serbia, gli studenti sfidano in piazza l’autocrate Vučić: «È un voto contro la paura»

Alle elezioni di domenica secondo i sondaggi si profila un testa a testa. La parola d’ordine tra i ragazzi non è vittoria, ma cambiamento. «Non è escluso che il presidente voglia ostacolare il voto»

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BELGRADO – Alle dieci di sera la Student’s Square mostra tutta la sua energia balcanica. Luminosa, danzante, rumorosa. E anche un po’ sognante. Due ali di folla riempiono i lati della piazza mentre nel mezzo un lungo tappeto rosso rende onore ai migliaia di ragazzi che stanno arrivando a piedi da ogni angolo del paese. «L’ultima manifestazione prima di liberarci di loro», gridano in coro, mostrando il gesto della tre dita, che a queste latitudini ha un valore non solo folkloristico. Stando ai co