Su Kiev l’inferno dei missili di Putin. Ma per la Russia è una nuova Stalingrado

Più di 20 morti e quasi 90 feriti, colpiti un pronto soccorso, un centro logistico e l’albergo dei diplomatici vicino a piazza Maidan. A Mosca il conflitto è costato almeno 1,5 milioni di caduti e feriti. Come nella battaglia cruciale della Seconda guerra mondiale

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La risposta di Vladimir Putin ai droni ucraini che hanno messo in crisi la produzione di benzina nella Federazione Russa è arrivata giovedì notte, intorno alle 2. Settanta missili e quasi 500 droni, quasi tutti diretti contro la capitale, Kiev. Il bilancio è pesantissimo: 21 morti, decine di feriti, almeno 30 impatti in tutta la città. Il più grave nel distretto di Darnyts'kyi, dove un’esplosione ha sventrato un palazzo. Nel pomeriggio, i soccorritori erano ancora alla ricerca di corpi e superst