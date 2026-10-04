un Paese dilaniato

Sudan, i ribelli sono in ritirata. Ma l’apocalisse non si ferma

Luca Attanasio
04 ottobre 2026 • 18:46
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Le forze armate regolari stanno prevalendo sulle milizie ribelli, tra le quali si registrano infatti defezioni. Ciò non deve portare a pensare che il conflitto si stia esaurendo. E pure la crisi umanitaria continua

In Sudan gli equilibri sul campo sono in grande trasformazione. Dopo mesi di sostanziale stallo e divisioni de facto del Paese secondo zone di influenza, lo scacchiere venutosi a creare a tre anni e mezzo dallo scoppio del conflitto tra le forze armate regolari (Saf) del generale e capo del Consiglio sudanese di transizione Abdel Fattah al-Burhan, e le Rapid Support Forces (Rsf) di Mohamed Dagalo detto “Hemedti”, sembra mutare assetti. Secondo la quasi totalità delle fonti, in questa fase, le fo

Luca Attanasio
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Luca Attanasio

Giornalista, scrittore, collabora con La Stampa, Atlante  (Treccani), Confronti, Agenzia Fides. Esperto di fenomeni migratori, geopolitica, Paesi dell’area Mena e Africa Subsahariana; Vaticanismo. Ha pubblicato vari testi, tra gli ultimi Se questa è una donna, Robin Edizioni, 2014; Libera Resistenza, Mincione Edizioni, marzo 2017;  Il Bagaglio. Storie e numeri del fenomeno dei migranti minori non accompagnati (seconda edizione con contributo di Roberto Saviano), Albeggi Edizioni, settembre 2018. La sua pagina:lucaattanasio.com