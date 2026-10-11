Suez, Bab el-Mandeb e mar Rosso: con i canali ko torna la rotta di Diaz. Gli Houthi attaccano ancora Riad

Una parte degli operatori ha smesso di considerare l’infrastruttura Bab–Suez abbastanza affidabile da farne la base dei propri servizi. L’alternativa è la circumnavigazione dell’Africa. A rigor di logica dovrebbe trattarsi di una soluzione temporanea. Il problema è che la logistica non funziona attraverso la scelta, viaggio per viaggio, del tragitto più corto o conveniente

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L’escalation ora è totale. Dopo la condanna internazionale unanime all’attacco lanciato dagli Houthi contro lo scalo internazionale di Riad, che ha causato 12 morti e 300 feriti, la coalizione a guida saudita ha risposto eseguendo almeno sette raid in Yemen. Ma non sono bastati per far desistere il gruppo sciita da altri attacchi. E così nella serata di ieri è stato preso di mira – ancora una volta – l’aeroporto di King Khalid e un incendio è scoppiato al Terminal 4. Per precauzione, le autorità