Superpotenza o continente vassallo: l’Europa è a un bivio esistenziale

Nel 2027 nove paesi vanno alle urne: sarà rappresentata oltre la metà della popolazione europea. La posta in gioco? Altissima. Non si tratta di diventare un super Stato, ma una comunità capace di esercitare poteri che nessuno può far valere da solo
Nel 2027 si terranno elezioni nazionali di grande importanza in nove paesi — Francia, Italia, Spagna, Polonia, Grecia, Finlandia, Estonia, Slovacchia e Slovenia — che insieme rappresentano oltre la metà della popolazione dell’Unione europea. Sebbene queste competizioni elettorali, così come le elezioni presidenziali federali indirette in Germania, ruoteranno attorno a temi quali la pressione sul costo della vita, l’immigrazione, il debito pubblico, la sicurezza e la protezione sociale, una quest