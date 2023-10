Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha approvato l’entrata della Svezia nella Nato. Dall’ufficio di presidenza hanno comunicato in una nota che Erdogan ha firmato tutti i protocolli necessari. Ora il testo è nelle mani del parlamento turco, che dovrà concedere la ratifica definitiva

Dopo l’adesione della Finlandia ora anche la Svezia entrerà a far parte dell’alleanza atlantica. La decisione era stata presa per questioni di sicurezza dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ma per l’approvazione serviva il consenso di tutti gli stati membri.

Fin dall’inizio Erdogan si era detto contrario accusando entrambi i paesi scandinavi di dare rifugio a membri del Pkk, il partito dei curdi, considerati terroristi da Ankara.

La situazione si è sbloccata dopo strenue trattative mediate anche dagli Stati Uniti. Con l’entrata della Svezia sono 32 gli stati membri della Nato.

© Riproduzione riservata