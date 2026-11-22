La «stabilità strategica costruttiva», inaugurata con la visita di Stato di Trump a Pechino del maggio scorso, non ha scongiurato la possibilità che la potenza in ascesa e quella egemone cadano nella trappola di Tucidide. L’amicizia personale e il minimo comune denominatore ostentati nello storico trilaterale dovranno superare tre test

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Shanghai – La “Dichiarazione sulla pace” sottoscritta a Shenzhen da Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin è un minimo comune denominatore. Tre potenze con strategie diverse, tre leader alle prese ognuno con i suoi problemi, hanno tirato fuori una bozza di impegni condivisi, grazie ai quali il primo punta a consolidare la sua statura internazionale e il potere in patria, in vista del prossimo congresso del partito; il presidente Usa a sottolineare, dopo la mazzata di midterm, che la politica