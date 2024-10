L'aviazione israeliana ha bombardato una casa nella città di Srifa, a sud della città di Tiro nel Libano meridionale, uccidendo almeno quattro persone. Lo riferiscono i media Lebanon 24 e Quds News Network rilanciati da Al Jazeera. Nel frattempo le forze di terra Idf impegnate in Libano si sono arricchite di un'altra divisione regionale, la "Galilea", che la scorsa notte ha iniziato le operazioni di terra nel Libano meridionale, unendosi alle altre due divisioni che già sono in campo in quella zona.

In mattinata diversi razzi provenienti dal Libano hanno colpito una casa e diverse auto parcheggiate nella comunità di Kfar Vradim, nel nord di Israele. La polizia afferma che i danni sono stati causati da impatti in diversi siti nel nord e invita la gente a non recarsi sul posto.