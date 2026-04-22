Mondo

La teopolitica di Trump, l’evoluzione del fondamentalismo cristiano americano

Paolo Naso
22 aprile 2026 • 19:23

Il fondamentalismo evangelico oggi ha una sua forza autonoma che gli consente di andare avanti per la sua strada, con la convinta benedizione di un presidente che non sembra avere remore nello sposare le cause più radicali.

Pubblichiamo un estratto dal libro di Paolo Naso, Dio benedica l’America. Il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump, Claudiana, 2025 L’icona del presidente Trump che, nei giorni della guerra con l’Iran, riceve le benedizioni di una corte di predicatori evangelical raccolti in preghiera è destinata a restare nella storia della Casa Bianca e della comunicazione politica mondiale. A invocare l’aiuto di Dio per una nazione in guerra non è un fondamentalista islamista, né un cesar

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Paolo Naso
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Paolo Naso insegna Scienza politica alla Sapienza – Università di Roma, dove coordina anche il Master in Religioni e mediazione culturale. Nella sua carriera accademica ha avuto incarichi di docenza negli Stati Uniti (Wake Forest University e Davidson College, entrambi nel North Carolina) e in Germania (Wittenberg).