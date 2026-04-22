La teopolitica di Trump, l’evoluzione del fondamentalismo cristiano americano

Il fondamentalismo evangelico oggi ha una sua forza autonoma che gli consente di andare avanti per la sua strada, con la convinta benedizione di un presidente che non sembra avere remore nello sposare le cause più radicali.

true false

Pubblichiamo un estratto dal libro di Paolo Naso, Dio benedica l’America. Il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump, Claudiana, 2025 L’icona del presidente Trump che, nei giorni della guerra con l’Iran, riceve le benedizioni di una corte di predicatori evangelical raccolti in preghiera è destinata a restare nella storia della Casa Bianca e della comunicazione politica mondiale. A invocare l’aiuto di Dio per una nazione in guerra non è un fondamentalista islamista, né un cesar