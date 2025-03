Una scossa di magnitudo 7.7 è stata avvertita nel sud est asiatico alle 12:50 ora locale (le 7:20 in Italia). Dopo 12 minuti è stata registrata una successiva scossa da 5.5. L’epicentro del terremoto è in Myanmar,16 chilometri a nord-ovest della città di Sagaing, a una profondità di 10 chilometri. I dati sono stati rilavati dal Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), mentre il China Earthquake Networks Center – riferisce l’agenzia di stampa Xinhua – ha dichiarato che la scossa è stata di magnitudo 7.9.

EPA

Le autorità del Myanmar non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sui danni provocati dal terremoto. Un funzionario del Dipartimento dei vigili del fuoco ha riferito a Reuters di non avere «ancora informazioni». «Abbiamo iniziato le ricerche e siamo andati in giro per Yangon per verificare se ci sono vittime e danni», ha detto all’agenzia.

EPA

Thailandia

L’agenzia per i terremoti di Pechino ha fatto sapere che le scosse sono state avvertite anche nella provincia sud-occidentale dello Yunnan. Così come sono state avvertite fortemente anche in tutta la Thailandia settentrionale e centrale, e anche nel sud.

Nella capitale, Bangkok, gli abitanti sono corsi in strada, in fuga dalle proprie abitazioni, mentre uffici e negozi sono stati fatti evacuare. Un grattacielo di 30 piani in costruzione è crollato, intrappolando – secondo fonti di polizia e soccorritori thailandesi – 43 lavoratori. L’edificio era destinato a uffici governativi nel nord della capitale thailandese.

La premier thailandese Paetongtarn Shinawatra ha dichiarato lo stato di emergenza per la capitale Bangkok. Finora non è stato diffuso alcun bilancio di eventuali vittime.

Nel frattempo, le operazioni degli aeroporti di tutta la Thailandia, a partire dallo scalo intercontinentale di Bangkok, sono state sospese. Lo ha riportato il quotidiano The Nation.

