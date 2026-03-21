Voci dall’Iran sotto le bombe. «L’attacco Usa? Non è andata come speravamo. La repressione è ancora più dura»

Le testimonianze di alcuni iraniani che sono riusciti a “bucare” il blocco di internet e dei telefoni: «Pensavamo che i raid sarebbero stati efficaci e veloci. Invece, sembra che Trump abbia sottovalutato la resistenza. Sono stati uccisi prigionieri politici, tante persone sono state fatte sparire»
«Non è quello che ci aspettavamo. Le cose stanno andando male qui e giorno dopo giorno anche i più ottimisti, quelli che volevano l’intervento americano a tutti i costi, stanno iniziando a cambiare idea». Parviz risponde da Teheran. Le linee telefoniche vanno a singhiozzo, così come la connessione internet, ma le finestre di opportunità per parlare con il resto del mondo, seppur brevissime, negli ultimi giorni ci sono. E molti le stanno sfruttando, nonostante la paura. Sebbene impegnato con la g