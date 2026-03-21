LE TESTIMONIANZE

Voci dall’Iran sotto le bombe. «L’attacco Usa? Non è andata come speravamo. La repressione è ancora più dura»

Bianca Senatore
21 marzo 2026 • 07:00

Le testimonianze di alcuni iraniani che sono riusciti a “bucare” il blocco di internet e dei telefoni: «Pensavamo che i raid sarebbero stati efficaci e veloci. Invece, sembra che Trump abbia sottovalutato la resistenza. Sono stati uccisi prigionieri politici, tante persone sono state fatte sparire»

«Non è quello che ci aspettavamo. Le cose stanno andando male qui e giorno dopo giorno anche i più ottimisti, quelli che volevano l’intervento americano a tutti i costi, stanno iniziando a cambiare idea». Parviz risponde da Teheran. Le linee telefoniche vanno a singhiozzo, così come la connessione internet, ma le finestre di opportunità per parlare con il resto del mondo, seppur brevissime, negli ultimi giorni ci sono. E molti le stanno sfruttando, nonostante la paura. Sebbene impegnato con la g

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Bianca Senatore
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Bianca Senatore

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.