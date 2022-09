In attesa del nuovo piano sul metano della Commissione, la riunione dei leader del G7 è arrivata a un conclusione. Il portavoce del Cremlino replica dicendo che «andrà da un’altra parte». Mosca mette in dubbio la riapertura di Nord Stream

Non c’è pace sulle fonti fossili. Mosca minaccia sia sul gas sia sul petrolio mentre l’Unione europea architetta le contromisure sul metano e il G7 ha deciso approvare il tetto al prezzo sul petrolio per fermare lo strapotere di Vladimir Putin sulle risorse fossili.

Il petrolio

Sul petrolio si è discusso di meno da quando l’Unione Europea ha fissato l’embargo totale a partire dal 2023 ma mentre la guerra va avanti il G7 ha deciso di andare oltre e approvare il tetto al prezzo degli acquisti globali di petrolio russo durante l’incontro dei ministri delle Finanze del G7 a Elmau in Germania.

Una volta reso ufficiale il sostegno del G7, i diplomatici dovranno occuparsi di convincere i paesi Ue a modificare il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, passo tuttavia considerato non facile visto che era arrivato solo dopo lunghe trattative e con l’esonero dell’import via oleodotto.

Il compromesso raggiunto dal Consiglio europeo del 30-31 maggio dispensa perciò l’oledotto Druzhba, che arriva in Ungheria e Germania, e fissa una seconda deroga per Bulgaria e Croazia, «temporaneamente» autorizzate ad acquistare greggio anche via mare.

La Russia fa mostra di non essere preoccupata. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che il petrolio russo che non andrà in Europa, «andrà in direzioni alternative ai paesi che lavorano a condizioni di mercato». E ha aggiunto che Mosca ha interloquito con gli altri paesi esportatori: «Il vicepremier Novak, che mantiene i contatti con l’Opec, ha detto in modo inequivocabile e chiaro che i Paesi che si uniranno alla misura del tetto massimo del prezzo non saranno tra i destinatari del petrolio russo», ha spiegato Peskov.

Gas

Oggi dovrebbe essere l’ultimo giorno di manutenzione del gasdotto Nord Stream, ma il Cremlino continua a dire di non essere certo sulla sua resa tecnica.

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha ribadito l’importanza di fissare un tetto ai prezzi del gas. Ha rimarcato ancora una volta la necessità di contrastare quelli che ha indicato come i tentativi del presidente russo, Vladimir Putin, di manipolare il mercato dell'energia europeo: «Credo fermamente che sia arrivato il momento di fissare un tetto massimo al prezzo sul Gas russo diretto in Europa», ha detto ai giornalisti a margine di un incontro dei deputati conservatori nella città di Murnau, in Baviera.

Le accuse di Mosca

La versione di Mosca è che l'affidabilità del gasdotto Nord Stream è stata messa in pericolo per le dotazioni tecnologiche, da settimane va avanti la diatriba sulla turbina Siemens che a dire di Gazprom sarebbe bloccata dalle sanzioni.

I giornalisti hanno chiesto al portavoce del Cremlino Peskov se fossero possibili ulteriori riparazioni al gasdotto Nord Stream 1 dopo la sua ripresa operativa il 3 settembre ma Peskov ha risposto: «Non ci sono riserve tecnologiche; una turbina sola sta lavorando. Fate i conti».

