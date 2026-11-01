Dal Texas al Michigan e al Kansas: i nuovi dem terrorizzano Trump

Stando ai sondaggi Talarico, El-Sayed e Hamilton sono in pole nei rispettivi Stati. Contesi anche la Georgia e l’Alaska. E molti pensano che il sostegno di Obama a Ossoff servirà ad aprire i giochi per la riconquista della Casa Bianca nel 2028
WASHINGTON – C’è il ragazzo della porta accanto, con la Bibbia in tasca, che sogna di far saltare il banco in Texas. C’è il medico con lingua tagliente e bicipiti scolpiti, che potrebbe diventare il primo senatore musulmano a mettere piede a Capitol Hill. C’è il pastore che tolto il colletto, in Kansas prova a espugnare una roccaforte conservatrice da quasi un secolo. E c’è il ragazzo di Atlanta che risveglia negli americani la nostalgia dei fasti di Camelot. Sono alcuni dei protagonisti di ques