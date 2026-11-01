verso il martedì decisivo

Dal Texas al Michigan e al Kansas: i nuovi dem terrorizzano Trump

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
01 novembre 2026 • 07:00
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Stando ai sondaggi Talarico, El-Sayed e Hamilton sono in pole nei rispettivi Stati. Contesi anche la Georgia e l’Alaska. E molti pensano che il sostegno di Obama a Ossoff servirà ad aprire i giochi per la riconquista della Casa Bianca nel 2028

WASHINGTON – C’è il ragazzo della porta accanto, con la Bibbia in tasca, che sogna di far saltare il banco in Texas. C’è il medico con lingua tagliente e bicipiti scolpiti, che potrebbe diventare il primo senatore musulmano a mettere piede a Capitol Hill. C’è il pastore che tolto il colletto, in Kansas prova a espugnare una roccaforte conservatrice da quasi un secolo. E c’è il ragazzo di Atlanta che risveglia negli americani la nostalgia dei fasti di Camelot. Sono alcuni dei protagonisti di ques

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.