È allerta massima in Giappone per il tifone Nanmadol che si è abbattuto sul paese nella giornata del 18 settembre causando forte piogge torrenziali e venti fortissimi con raffice di oltre 230 chilometri orari. Sui social sono circolate le immagini del violento impatto del tifone nella città di Kagoshima, nel sud dell’isola di Kyushu. In totale Nanmadol ha causato una vittima e circa cinquanta feriti, stando a quanto riporta l’emittente televisiva Nhk. Non sono ancora chiari i danni economici, ma i disastri sono eloquenti. Nella giornata di ieri più di 300mila famiglie sono rimaste senza corrente elettrica, mentre oggi sono stati evacuati 9 milioni di persone.

Si prevede, infatti, che nelle prossime 24 ore il tifone distribuirà fino a 400mm di pioggia sull’area di Tokay, a sudovest di Tokyo.

«Anche una minima quantità di pioggia aggiuntiva potrebbe causare l’aumento del livello dell’acqua, quindi vi invitiamo a rimanere vigili su inondazioni e frane», ha detto Yoshiyuki Toyoguchi del ministero del Territorio.

© Riproduzione riservata