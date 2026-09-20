Tornare indietro è possibile? A una sinistra socialista non può bastare denunciare la destra

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Serve costruire nuove forme di solidarietà, nuovi rapporti tra individuo e comunità, una diversa idea del lavoro e una diversa relazione tra Stato, mercato e società. Torna utile l’immagine dei buoi scappati dal recinto. Il problema non è riportarli dentro: non sono scappati i buoi, piuttosto abbiamo demolito il recinto