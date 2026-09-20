Tornare indietro è possibile? A una sinistra socialista non può bastare denunciare la destra

Serve costruire nuove forme di solidarietà, nuovi rapporti tra individuo e comunità, una diversa idea del lavoro e una diversa relazione tra Stato, mercato e società. Torna utile l’immagine dei buoi scappati dal recinto. Il problema non è riportarli dentro: non sono scappati i buoi, piuttosto abbiamo demolito il recinto
Il voto tedesco ha sollevato inquietudini inedite, ma forse la domanda che dovremmo porci è più complicata della semplice denuncia delle politiche adottate negli ultimi decenni. La domanda vera è un’altra: si può tornare indietro quando, nel frattempo, la società è cambiata? Le privatizzazioni, la disciplina rigorosa dei conti pubblici, la flessibilità del lavoro, la riduzione della protezione sociale e la progressiva subordinazione della politica economica ai vincoli finanziari non sono state s