la bielorussia: «razzi nucleari oreshnik stazionati nel paese»

Tra i missili di Lukashenko e nuove trattative parallele. L’Ucraina resta in apnea

Davide Maria De Luca
18 dicembre 2025 • 20:02

 I negoziati potrebbero ricominciare e proseguire nel finesettimana. Rubio assente, mentre il Cremlino manda lo screditato Dimitriev

Un nuovo giro di negoziati diplomatici sulla guerra in Ucraina inizierà a Miami probabilmente già nelle prossime ore. Questa volta però l’ottimismo dei giorni scorsi sembra svanito – specie dopo le esternazioni di Putin sui «maialini europei» con cui sarebbe impossibile trattare – e nessuno si aspetta grandi risultati, con Mosca e Kiev che restano ferme sulle loro posizioni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che i suoi negoziatori erano già in viaggio per gli Stati Uniti. «Ci son

Per continuare a leggere questo articolo

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.