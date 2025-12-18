Tra i missili di Lukashenko e nuove trattative parallele. L’Ucraina resta in apnea

true false

Un nuovo giro di negoziati diplomatici sulla guerra in Ucraina inizierà a Miami probabilmente già nelle prossime ore. Questa volta però l’ottimismo dei giorni scorsi sembra svanito – specie dopo le esternazioni di Putin sui «maialini europei» con cui sarebbe impossibile trattare – e nessuno si aspetta grandi risultati, con Mosca e Kiev che restano ferme sulle loro posizioni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che i suoi negoziatori erano già in viaggio per gli Stati Uniti. «Ci son