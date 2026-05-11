L’Europa e l’Ucraina non si fidano di Putin: «Vuole solo ingannarci»

Un coro di no alla proposta di affidare la mediazione all’ex cancelliere Schröder. Kallas: «Il Cremlino più debole, ma non ci sono ancora le condizioni per trattare»
È un muro di scetticismo ufficiale quello che incontra l’apertura del presidente russo, Vladimir Putin, a una possibile tregua in Ucraina con il contributo di una mediazione europea. Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, in visita a Kiev per discutere della produzione congiunta di armamenti, lo ha definito «un altro tentativo di ingannarci», parole condivise anche dal suo omologo italiano, Antonio Tajani, che parla di «dichiarazioni contraddittorie». La provocazione Schröder Dal can