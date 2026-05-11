mosca vuol prendere tempo

L’Europa e l’Ucraina non si fidano di Putin: «Vuole solo ingannarci»

Davide Maria De Luca
11 maggio 2026 • 20:09Aggiornato, 11 maggio 2026 • 20:10

Un coro di no alla proposta di affidare la mediazione all’ex cancelliere Schröder. Kallas: «Il Cremlino più debole, ma non ci sono ancora le condizioni per trattare»

È un muro di scetticismo ufficiale quello che incontra l’apertura del presidente russo, Vladimir Putin, a una possibile tregua in Ucraina con il contributo di una mediazione europea. Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, in visita a Kiev per discutere della produzione congiunta di armamenti, lo ha definito «un altro tentativo di ingannarci», parole condivise anche dal suo omologo italiano, Antonio Tajani, che parla di «dichiarazioni contraddittorie». La provocazione Schröder Dal can

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Davide Maria De Luca
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Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.