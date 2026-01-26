Il ritorno del corpo di Gvili apre a nuovi scenari per la Striscia. Primo fra tutti la riapertura del valico di Rafah. Il personale militare italiano è stato aggredito in un villaggio vicino Ramallah: un colono ha puntato un fucile contro di loro

Anche il corpo di Ran Gvili è tornato in Israele. «Un risultato incredibile», ha commentato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. «Avevamo promesso che avremmo riportato tutti a casa e così abbiamo fatto», ha aggiunto. Gvili, poliziotto di 24 anni, era stato ucciso mentre difendeva il kibbutz Alumim nel sud di Israele durante l'attacco guidato da Hamas del 7 ottobre 2023 che ha scatenato la guerra a Gaza. «Ran è un eroe di Israele. È entrato per primo ed è uscito per ultimo. È tornato», ha detto ancora Netanyahu parlando con i giornalisti alla Knesset.

Nel fine settimana, le Idf hanno iniziato a riesumare centinaia di corpi in un cimitero musulmano nella parte orientale di Gaza City e sono arrivati all’identificazione dopo aver analizzato circa 250 cadaveri.

Il ritorno del corpo di Gvili apre a nuovi scenari per la Striscia. Primo fra tutti la riapertura del valico di Rafah, chiuso da maggio del 2024, e utile al transito di beni e persone da Gaza verso l’Egitto e viceversa.

Il caso diplomatico

Intanto l’ambasciata italiana a Tel Aviv ha indirizzato una «nota verbale» di protesta al governo israeliano dopo che due carabinieri in servizio presso il consolato generale di Gerusalemme sono stati aggrediti da un colono.

I due militari erano ieri in visita di sopralluogo per preparare una missione degli ambasciatori della Ue in un villaggio vicino Ramallah, in territorio della Autorità Nazionale Palestinese. I militari sono stati minacciati da un uomo armato in abiti civili, presumibilmente un colono israeliano, che ha puntato su di loro un fucile. I militari (passaporti e tesserini diplomatici, auto con targa diplomatica) sono stati "interrogati" dal civile; seguendo le regole di ingaggio ricevute, hanno evitato di rispondere con violenza alle minacce iniziali.

Il colono ha poi passato loro una persona al telefono il quale ha detto al personale militare italiano che si trovavano in una zona militare e che quindi dovevano lasciare l’area. Ma dopo alcune verifiche con il Cogat è emerso che era una notizia falsa.

I due carabinieri sono rientrati incolumi in Consolato e ha riportato all'Ambasciata e alla catena di comando dell'Arma i fatti avvenuti.

L’'ambasciatore a Tel Aviv – su indicazione della Farnesina – ha ricevuto istruzioni di presentare una protesta formale al governo israeliano coinvolgendo anche il Ministero degli Affari Esteri, il Cogat, lo Stato maggiore delle Idf, la polizia e lo Shin Bet.

