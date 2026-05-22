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Capitol Hill e lo scudo fiscale: gli incredibili abusi di Trump

Mattia Ferraresi
22 maggio 2026 • 07:00

È difficile afferrare l’enormità di quello che il presidente Usa sta facendo con l’istituzione di un fondo per le vittime dell’uso strumentale della giustizia se non si osservano insieme i pezzi di una complicata vicenda iniziata nel 2021

È difficile afferrare l’enormità di quello che Donald Trump sta facendo con l’istituzione di un fondo per le vittime dell’uso strumentale della giustizia se non si osservano insieme i pezzi di una complicata vicenda che si è sviluppata in varie fasi. Partiamo dal 6 gennaio 2021. Centinaia di persone coinvolte nell’assalto di Capitol Hill vengono arrestate, indagate, incriminate e processate nei tribunali federali per i reati commessi quel giorno. Trump, naturalmente, tuona contro i processi e al

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Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)