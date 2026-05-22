Capitol Hill e lo scudo fiscale: gli incredibili abusi di Trump

È difficile afferrare l’enormità di quello che il presidente Usa sta facendo con l’istituzione di un fondo per le vittime dell’uso strumentale della giustizia se non si osservano insieme i pezzi di una complicata vicenda iniziata nel 2021

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È difficile afferrare l’enormità di quello che Donald Trump sta facendo con l’istituzione di un fondo per le vittime dell’uso strumentale della giustizia se non si osservano insieme i pezzi di una complicata vicenda che si è sviluppata in varie fasi. Partiamo dal 6 gennaio 2021. Centinaia di persone coinvolte nell’assalto di Capitol Hill vengono arrestate, indagate, incriminate e processate nei tribunali federali per i reati commessi quel giorno. Trump, naturalmente, tuona contro i processi e al