Un alto funzionario statunitense ha affermato che il presidente Donald Trump sarebbe "molto deluso" se Israele non consentisse l'avanzamento del suo piano in 20 punti per la ricostruzione di Gaza. Lo scrive il Times of Israel. Il funzionario ha rilasciato queste dichiarazioni durante un briefing con i giornalisti in merito all'approvazione da parte di Hamas del piano di disarmo del Board of Peace, controllato dagli Stati Uniti. L'ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu aveva dichiarato giovedì che la proposta non soddisfaceva le richieste israeliane, indicando che Gerusalemme non ne avrebbe consentito l'avanzamento.

"Non stiamo chiedendo a Israele di fare nulla che non sia previsto nel piano in 20 punti che hanno concordato inizialmente, e quindi siamo molto fiduciosi che lo rispetteranno. Se non lo faranno, il presidente Trump sarebbe molto, molto deluso", ha avvertito l'alto funzionario statunitense. "Abbiamo solo bisogno che rispettino l'accordo originale che ha portato al rilascio degli ostaggi e alla fine della guerra. Gaza è stata la loro spina nel fianco per molti anni", ha concluso il funzionario. "Con tutti i problemi che stanno affrontando in questo momento, non vogliono che questa situazione si aggravi". "

Crediamo che continueranno a essere un buon partner e a rispettare gli accordi", aggiunge il funzionario statunitense. "Israele non credeva che saremmo riusciti a concludere l'accordo per la liberazione degli ostaggi. Non credevano che avremmo recuperato i corpi. Sono molto scettici sul fatto che Hamas si disarmerà... Ma Hamas ha raggiunto un accordo... e Hamas ha mantenuto la promessa recuperando i corpi e gli ostaggi, quindi la nostra intenzione è di far sì che anche Israele rispetti i suoi impegni e di assicurarci di poter essere un mediatore imparziale".