Cinquemila dollari a ogni adulto americano se i repubblicani manterranno il controllo del Congresso. È la promessa con cui Donald Trump ha chiuso la prima giornata della convention di metà mandato di Dallas e ha trasformato l’appuntamento in un grande comizio per mobilitare gli elettori in vista del voto del 3 novembre.

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Durante un discorso durato quasi due ore, il presidente Usa ha lanciato il «dividendo Trump», mettendosi al centro della campagna elettorale in un momento particolarmente delicato per il partito: i sondaggi registrano un forte calo del gradimento del presidente e i repubblicani rischiano di perdere il controllo di almeno uno dei due rami del Congresso.

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Giovedì sera sarà il vicepresidente JD Vance a tenere il discorso principale della convention, mentre Trump tornerà sul palco per chiudere. Dal momento che la Costituzione impedisce a Trump di candidarsi per un terzo mandato, l’intervento di Vance è stato visto anche come un primo test in vista delle presidenziali del 2028 e come indicazione di come potrebbe provare a guidare un partito profondamente trasformato da Trump.

Non è chiaro come funzionerebbero i pagamenti da 5 mila dollari, né se la misura sarebbe legalmente praticabile. Negli Stati Uniti vivono circa 270 milioni di adulti: versare 5 mila dollari a ciascuno costerebbe oltre mille miliardi di dollari e il piano potrebbe richiedere l’approvazione del Congresso.

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