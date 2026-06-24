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Anche il Congresso si rivolta a Trump: il tycoon bocciato su Iran e poteri di guerra

Mattia Ferraresi
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24 giugno 2026 • 19:51

Dopo la Camera, anche il Senato vara una risoluzione contro il conflitto contro Teheran: cresce la fronda repubblicana. La rappresaglia del presidente Usa, che cancella la cerimonia di firma di una legge bipartisan: «Un voto inutile, sono solo dei perdenti»

Il presidente che voleva concentrare tutto nelle sue mani si scopre assediato dai poteri che la Costituzione gli mette intorno. Nel giro di poche ore Donald Trump ha incassato il primo voto del Senato contro la sua guerra in Iran e si prepara a una serie di sentenze della Corte suprema che minacciano alcune delle architravi del suo progetto para-autoritario di accentramento. Martedì il Senato ha votato per la prima volta una risoluzione che intima al presidente di ritirare le forze dal teatro de

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)