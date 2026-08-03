Gli attacchi israeliani su Gaza hanno colpito diversi edifici residenziali causando la morte di almeno 13 persone in 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità, nonostante Hamas avesse dichiarato di aver accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra. Venerdì Hamas aveva annunciato di aver aderito a un piano promosso dal presidente statunitense Donald Trump, che prevede disposizioni per la consegna delle armi e il graduale ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza.

Israele non ha ancora commentato ufficialmente l'accordo, ma una fonte politica ha riferito all'Afp che "non ci sarà alcun ritiro" senza un "effettivo disarmo" di Hamas. Il servizio di soccorso della protezione civile di Gaza, che opera sotto l'autorità di Hamas, ha reso noto che otto persone sono state uccise negli attacchi avvenuti nella notte fra sabato e domenica contro diversi edifici residenziali, mentre altre cinque persone sono state uccise nel corso della giornata di domenica.