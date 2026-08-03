Il presidente Usa, parlando con i cronisti a bordo dell’Air Force One, sostiene ci sia un’intesa sullo Stretto di Hormuz e sulla denuclearizzazione. Il tycoon ha detto che Teheran sapeva che l’attacco degli Stati Uniti in cantiere «sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, sarebbe stato disastroso»
Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di aver annullato un imminente «attacco massiccio» per raggiungere un accordo che ponga fine al conflitto con l’Iran. Donald Trump ha fatto sapere ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, durante il suo viaggio verso il Cairo, che sarebbero stati Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar a chiedere di «annullare» l’attacco perché credono si possa raggiungere un accordo con l’Iran «sullo Stretto di Hormuz», alludendo anche a una possibile intesa sulla futura «denuclearizzazione» di Teheran.
PUNTI CHIAVE
07:20
Gaza, sale ad almeno 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani in 24 ore
07:00
Trump: «Lo stop ai raid dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati, Qatar»
Hamas: «L'escalation di Israele a Gaza mira a ostacolare gli accordi»
Hamas ha affermato che la "deliberata escalation" di Israele a Gaza mira a "ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, inclusa l'amministrazione statunitense, per completare l'attuazione dell'intesa sul cessate il fuoco". Il gruppo, secondo quanto riporta Al Jazeera, ha affermato che i "bombardamenti criminali e frenetici della Striscia di Gaza" da parte di Israele hanno spazzato via "intere famiglie" e ha chiesto ai mediatori di "intraprendere azioni immediate per fare pressione" su Tel Aviv affinché cessi i suoi crimini. Le forze israeliane nelle scorse ore hanno bombardato Gaza, uccidendo almeno 19 palestinesi, secondo le autorità locali.
Esplosione vicino a una petroliera al largo dell'Oman
Un'esplosione si è verificata nei pressi di una petroliera nello Stretto di Hormuz, secondo quanto segnalato dall'agenzia britannica per la sicurezza marittima UKMTO nella notte tra domenica e lunedì, precisando che non ci sono state vittime. L'equipaggio ha riferito di "aver udito un'esplosione nelle immediate vicinanze della nave. La nave e l'equipaggio sono stati dichiarati tutti sani e salvi", ha scritto l'agenzia britannica su X, senza specificare l'origine dell'esplosione, avvenuta a 20 miglia nautiche (37 chilometri) a nord-est della città omanita di Khasab.
Gaza, sale ad almeno 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani in 24 ore
Gli attacchi israeliani su Gaza hanno colpito diversi edifici residenziali causando la morte di almeno 13 persone in 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità, nonostante Hamas avesse dichiarato di aver accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra. Venerdì Hamas aveva annunciato di aver aderito a un piano promosso dal presidente statunitense Donald Trump, che prevede disposizioni per la consegna delle armi e il graduale ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza.
Israele non ha ancora commentato ufficialmente l'accordo, ma una fonte politica ha riferito all'Afp che "non ci sarà alcun ritiro" senza un "effettivo disarmo" di Hamas. Il servizio di soccorso della protezione civile di Gaza, che opera sotto l'autorità di Hamas, ha reso noto che otto persone sono state uccise negli attacchi avvenuti nella notte fra sabato e domenica contro diversi edifici residenziali, mentre altre cinque persone sono state uccise nel corso della giornata di domenica.
Il petrolio cede il 4% in Asia con l'annuncio di Trump sulla ripresa dei negoziati con l'Iran
Il petrolio è in brusca correzione in Asia con l'annuncio del presidente americano Donald Trump sulla ripresa dei negoziati tra Usa e Iran: il Wti, il riferimento statunitense, cede il 4,10% a 81,20 dollari al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un tonfo del 3,93%, a quota 84,47 dollari.
Trump: «Lo stop ai raid dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati, Qatar»
Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare venerdì quello che sarebbe stato un "attacco massiccio" contro Teheran. Parlando sull'Air Force One, il tycoon ha detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere "sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale; sarebbe stato disastroso. Credo il Paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile". Lo scopo "non è uccidere, ma avere un accordo".
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