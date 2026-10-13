La Casa Bianca costretta a silurare l’ex nuora di Trump

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WASHINGTON DC - Alla fine si è arresa. Kimberly Guilfoyle, ambasciatrice degli Stati Uniti in Grecia, si è dimessa in seguito giorni di pressing e polemiche. La capitolazione è arrivata ieri, dopo che la nuova portavoce della Casa Bianca, Katie Zacharia, aveva reso pubblica la richiesta di dimissioni dell’amministrazione. Nei giorni scorsi, il Wall Street Journal aveva diffuso le conversazioni avute su Signal con il finanziatore del Gop Eric Deters, a cui l’ex compagna di Donald Trump jr avrebbe