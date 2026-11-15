Trump cerca la svolta a Gaza. Il Board non ha soldi né piani

Il presidente Usa tenta di sbloccare 2,45 miliardi prima che si insedi il Congresso a guida dem. I progetti annunciati concentrano risorse sulla sicurezza. Solo l’1 per cento per l’economia locale
Il primo inverno a Gaza a un anno dalla tregua è un disastro umanitario internazionale. I raid dell’Idf non sono cessati, la popolazione vive tra tende allagate ed edifici distrutti su cui si nascondono ancora ordigni inesplosi, e gli aiuti entrano a singhiozzo per via delle restrizioni israeliane. Donald Trump sta cercando di imprimere una svolta al Board of Peace, ma sui progetti finora proposti ci sono dubbi per quanto riguarda fattibilità, costi e trasparenza. Lo strappo La politica estera