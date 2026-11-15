La pace secondo il Tycoon

Trump cerca la svolta a Gaza. Il Board non ha soldi né piani

Youssef Hassan Holgado
15 novembre 2026 • 07:00
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Il presidente Usa tenta di sbloccare 2,45 miliardi prima che si insedi il Congresso a guida dem. I progetti annunciati concentrano risorse sulla sicurezza. Solo l’1 per cento per l’economia locale

Il primo inverno a Gaza a un anno dalla tregua è un disastro umanitario internazionale. I raid dell’Idf non sono cessati, la popolazione vive tra tende allagate ed edifici distrutti su cui si nascondono ancora ordigni inesplosi, e gli aiuti entrano a singhiozzo per via delle restrizioni israeliane. Donald Trump sta cercando di imprimere una svolta al Board of Peace, ma sui progetti finora proposti ci sono dubbi per quanto riguarda fattibilità, costi e trasparenza. Lo strappo La politica estera

Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.