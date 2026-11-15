Trump cerca la svolta a Gaza. Il Board non ha soldi né piani

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Il primo inverno a Gaza a un anno dalla tregua è un disastro umanitario internazionale. I raid dell’Idf non sono cessati, la popolazione vive tra tende allagate ed edifici distrutti su cui si nascondono ancora ordigni inesplosi, e gli aiuti entrano a singhiozzo per via delle restrizioni israeliane. Donald Trump sta cercando di imprimere una svolta al Board of Peace, ma sui progetti finora proposti ci sono dubbi per quanto riguarda fattibilità, costi e trasparenza. Lo strappo La politica estera