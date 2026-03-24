Trump convinto alla giravolta sull’Iran dai paesi del Golfo

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La svolta trattativista di Donald Trump è maturata in meno di tre giorni. Sabato sera il presidente minacciava di «obliterare» le centrali elettriche iraniane entro quarantotto ore; domenica sera Jared Kushner e Steve Witkoff, i capi negoziatori della Casa Bianca, erano al telefono con una non meglio specificata «persona di alto livello» in Iran. Lunedì mattina Trump ha annunciato addirittura «conversazioni molto buone e produttive», sospendendo i bombardamenti per cinque giorni. La piroetta dal