Dall’ultimatum al negoziato

Trump convinto alla giravolta sull’Iran dai paesi del Golfo

Mattia Ferraresi
24 marzo 2026 • 20:33Aggiornato, 24 marzo 2026 • 20:34

È maturata in meno di tre giorni la decisione del capo della Casa Bianca di riaprire le porte al negoziato. Determinante la paura di uno shock energetico

La svolta trattativista di Donald Trump è maturata in meno di tre giorni. Sabato sera il presidente minacciava di «obliterare» le centrali elettriche iraniane entro quarantotto ore; domenica sera Jared Kushner e Steve Witkoff, i capi negoziatori della Casa Bianca, erano al telefono con una non meglio specificata «persona di alto livello» in Iran. Lunedì mattina Trump ha annunciato addirittura «conversazioni molto buone e produttive», sospendendo i bombardamenti per cinque giorni. La piroetta dal

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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)