Trump convinto alla giravolta sull’Iran dai paesi del Golfo

È maturata in meno di tre giorni la decisione del capo della Casa Bianca di riaprire le porte al negoziato. Determinante la paura di uno shock energetico
La svolta trattativista di Donald Trump è maturata in meno di tre giorni. Sabato sera il presidente minacciava di «obliterare» le centrali elettriche iraniane entro quarantotto ore; domenica sera Jared Kushner e Steve Witkoff, i capi negoziatori della Casa Bianca, erano al telefono con una non meglio specificata «persona di alto livello» in Iran. Lunedì mattina Trump ha annunciato addirittura «conversazioni molto buone e produttive», sospendendo i bombardamenti per cinque giorni. La piroetta dal