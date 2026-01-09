Trump, dal populismo senza popolo al potere senza alcun limite

true false

Non ci sono vincitori nella torsione autoritaria che prende forma sotto i nostri occhi. Tantomeno quel “popolo” tanto annunciato, invocato e acclamato nella protesta contro l’establishment, che oggi, di fronte al trionfo del leader, sperimenta solo il proprio declino, parallelo al declino dello stesso ideale democratico

Imbaldanzito dall’atto di forza in Venezuela e, forse, dalla relativa debolezza delle reazioni internazionali a quella palese aggressione a uno stato sovrano, Donald Trump sembra aver messo da parte ogni residuo riguardo per regole e vincoli, interni e globali, nell’esercizio del suo potere. Intervistato dal New York Times, il presidente degli Stati Uniti ha ribadito la pretesa di mantenere il controllo della transizione al dopo-Maduro senza esibire alcun fondamento di legittimità, mentre ha dic