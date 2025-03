Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha dichiarato che il suo governo sta prendendo in considerazione "misure appropriate" in risposta alle tariffe di importazione statunitensi sulle auto. "Dobbiamo pensare a misure appropriate in seguito a questo annuncio. Naturalmente, prenderemo in considerazione tutte le opzioni", ha detto Ishiba al parlamento.

"Il Giappone", ha spiegato il premier, "ha fatto investimenti significativi e creato posti di lavoro significativi, il che non vale per tutti i paesi. Siamo il numero uno negli investimenti negli Stati Uniti", ha aggiunto Ishiba. "La comprensione del presidente degli Stati Uniti su questo si sta notevolmente rafforzando. Tuttavia, stanno accadendo varie cose, quindi stiamo prendendo in considerazione tutti i tipi di contromisure, e queste esistono come nostre opzioni".

Le azioni delle principali aziende automobilistiche giapponesi sono crollate bruscamente dopo l'annuncio di Trump. Quella più venduta al mondo, Toyota, è scesa di quasi il 3,5 per cento, mentre Nissan ha perso il 2,5 per cento e Honda è scesa fino al 3,1 per cento. Mitsubishi Motors è scesa del 4,5 percento, mentre Mazda del 5,9 per cento e Subaru del 6,1 per cento.

L'industria automobilistica è un pilastro fondamentale dell'economia giapponese. I veicoli hanno rappresentato circa un terzo dei 21,3 trilioni di yen (142 miliardi di dollari) di esportazioni giapponesi dirette negli Usa nel 2024. A inizio marzo, il presidente della Japan Automobile Manufacturers Association aveva messo in guardia dall'impatto del protezionismo commerciale statunitense, sostenendo che una tariffa del 25 percento "avrebbe un impatto negativo complessivo sulle economie degli Stati Uniti e del Giappone".