la deriva verso il potere assoluto

«Basta giochetti con la Corte suprema». Trump fuori controllo minaccia altri dazi

Mattia Ferraresi
23 febbraio 2026 • 20:11

Il tycoon ora attacca gli Stati che dopo il verdetto intendono chiedere i rimborsi. Ma da oggi l’agenzia americana delle dogane interrompe la riscossione delle tariffe

La Customs and Border Protection, l’agenzia americana per la protezione delle dogane e delle frontiere, ha dichiarato che da questa mattina è interrotta la riscossione dei dazi imposta ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (Ieepa), pratica dichiarata illegale dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Rimangono le tariffe imposte sotto altre leggi e l’imposta globale del 15 per cento che Donald Trump ha introdotto in reazione a una sentenza che trova ingiusta e vergognosa. Vedrem

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)