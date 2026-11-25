L’amministrazione del tycoon propone un nuovo giro di tariffe dal 20 fino al 40 per cento contro Europa, Cina e altri 12 paesi. È anche un modo per far scordare la forzatura sul ceo Jensen Huang, a cui il presidente vorrebbe concedere la grazia

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WASHINGTO DC – Della batosta elettorale del 3 novembre Donald Trump sembra essersi già scrollato di dosso il peso. Martedì, alla tradizionale cerimonia della grazia al tacchino in vista del Giorno del Ringraziamento, ha ribadito ancora che quando a contendersi il voto è lui, vince. Sulle midterm ha fatto spallucce, dicendo di non capire cosa sia successo. Ben più indigesto l’appellativo che gliene è derivato, quello di “anatra zoppa”, un presidente dai poteri ridimensionati. Così, mentre tutti p