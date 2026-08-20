Trump si inventa «il D-Day economico». Così oltre all’Iran si mette contro pure Xi

Il presidente Usa annuncia «un’operazione devastante» anti Teheran, che è avvezza alle sanzioni e respinge al mittente. Pechino si irrita, Pyongyang lancia missili. Netanyahu tira dritto in Cisgiordania nonostante i moniti Usa e degli europei

true false

Donald Trump ha promesso una guerra economica e un isolamento senza precedenti nei confronti dell’Iran, minacciando anche qualsiasi paese aiuti la Repubblica Islamica di pesanti conseguenze economiche. «Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro, non l’hanno colta. Pertanto, oggi annuncio l’operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese!» ha annunciato Trump su Truth, non fornendo p