I deliri di Trump contro Leone XIV. Il papa: «Non ho paura di lui»

Il presidente americano attacca il pontefice senza utilizzare mezzi termini e si intesta la sua elezione al soglio di Pietro. Il Santo Padre risponde mentre viaggia verso l’Africa. È la prima volta nella storia recente che la tensione tra Stati Uniti e Vaticano è così alta

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In volo verso l’Algeria, Leone XIV non si è sottratto alle inevitabili domande dei cronisti su Donald Trump, che nella notte aveva pubblicato su Truth un inaudito attacco frontale al papa. «Io non guardo al mio ruolo come a un politico, non sono un politico, io non voglio entrare in un dibattito con lui», ha detto Prevost. «Non penso che il messaggio del Vangelo debba essere abusato come alcuni stanno facendo. Io continuo a parlare fortemente contro la guerra, cercando di promuovere la pace, pro