guerra di religione

I deliri di Trump contro Leone XIV. Il papa: «Non ho paura di lui»

Mattia Ferraresi
13 aprile 2026 • 20:35Aggiornato, 13 aprile 2026 • 20:36

Il presidente americano attacca il pontefice senza utilizzare mezzi termini e si intesta la sua elezione al soglio di Pietro. Il Santo Padre risponde mentre viaggia verso l’Africa. È la prima volta nella storia recente che la tensione tra Stati Uniti e Vaticano è così alta

In volo verso l’Algeria, Leone XIV non si è sottratto alle inevitabili domande dei cronisti su Donald Trump, che nella notte aveva pubblicato su Truth un inaudito attacco frontale al papa. «Io non guardo al mio ruolo come a un politico, non sono un politico, io non voglio entrare in un dibattito con lui», ha detto Prevost. «Non penso che il messaggio del Vangelo debba essere abusato come alcuni stanno facendo. Io continuo a parlare fortemente contro la guerra, cercando di promuovere la pace, pro

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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)