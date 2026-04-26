Genesi e apocalisse di Trump, una crociata arci americana

La missione millenarista che Hegseth mostra in modo sguaiato è scritta nel codice genetico degli Usa. In forza di questa vocazione il presidente può rompere alleanze e punire chi non rispetta il suo volere
La stupefacente prevalenza di linguaggio e simbologia religiosa nel discorso dell’amministrazione americana per giustificare la guerra in Iran ha suscitato anche la reazione del primo papa nato negli Stati Uniti, che da mesi non si limita a condannare genericamente il conflitto ma si concentra con particolare pervicacia nel castigare la strumentalizzazione bellica del nome di Dio. L’irruzione potente dell’immaginario religioso nel governo guidato da un presbiteriano irreligioso cresciuto con il