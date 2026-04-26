L’impero nel nome di Dio

Genesi e apocalisse di Trump, una crociata arci americana

Mattia Ferraresi
26 aprile 2026 • 07:00

La missione millenarista che Hegseth mostra in modo sguaiato è scritta nel codice genetico degli Usa. In forza di questa vocazione il presidente può rompere alleanze e punire chi non rispetta il suo volere

La stupefacente prevalenza di linguaggio e simbologia religiosa nel discorso dell’amministrazione americana per giustificare la guerra in Iran ha suscitato anche la reazione del primo papa nato negli Stati Uniti, che da mesi non si limita a condannare genericamente il conflitto ma si concentra con particolare pervicacia nel castigare la strumentalizzazione bellica del nome di Dio. L’irruzione potente dell’immaginario religioso nel governo guidato da un presbiteriano irreligioso cresciuto con il

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Mattia Ferraresi
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Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)