Trump, la diplomazia come spettacolo: «Sarà una pace eterna e “americana”»

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (FOTO EPA)
Mattia Ferraresi
09 ottobre 2025 • 19:54

Il presidente si include fra gli evangelici «operatori di pace», viene indicato anche dal presidente Herzog per il Nobel e non può essere ignorato neanche dai suoi detrattori. Domenica incontrerà il primo ministro a Gerusalemme e poi parlerà alla Knesset. Il giorno dopo, il rilascio degli ostaggi  

Donald Trump si è immodestamente incluso fra gli «operatori di pace» che Gesù benedice nel Discorso della Montagna, ma per una volta l’iperbole evangelica ha una sua giustificazione plausibile. Con un post su Truth il presidente americano ha annunciato il passaggio più difficile, quello da zero a uno, nel percorso verso la pace. La prima fase del piano è stata approvata da Israele e Hamas, e, pur fra mille cautele e circospezioni, Trump ha incassato il plauso dei leader di tutto il mondo per un

