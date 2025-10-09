Trump, la diplomazia come spettacolo: «Sarà una pace eterna e “americana”»

true false

Donald Trump si è immodestamente incluso fra gli «operatori di pace» che Gesù benedice nel Discorso della Montagna, ma per una volta l’iperbole evangelica ha una sua giustificazione plausibile. Con un post su Truth il presidente americano ha annunciato il passaggio più difficile, quello da zero a uno, nel percorso verso la pace. La prima fase del piano è stata approvata da Israele e Hamas, e, pur fra mille cautele e circospezioni, Trump ha incassato il plauso dei leader di tutto il mondo per un