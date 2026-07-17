molte reti non trasmettono il discorso

Trump grida al complotto e accusa Pechino, la strategia golpista in vista del midterm

Mattia Ferraresi
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17 luglio 2026 • 20:35

Il presidente parla alla nazione sostenendo che la Cina ha manipolato i dati elettorali americani e che il voto di novembre è a rischio. Così prepara il campo a contestazioni in caso di sconfitta. I dem: «Tutto fasullo, vuol solo intimidire e mettere a tacere gli elettori»

Donald Trump aveva promesso «notizie davvero grosse» per il suo discorso di giovedì sera dall’East Room, ma quello che ha dato al paese è un’altra pietra miliare nel percorso di preparazione della contestazione elettorale. Il messaggio del presidente è chiaro. Le elezioni di midterm di novembre saranno una prova generale, e la posta vera è il 2028. Deep state pechinese Il pezzo forte del discorso era una serie di documenti d’intelligence appena declassificati che, secondo il presidente, sarebb

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)