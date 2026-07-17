Trump grida al complotto e accusa Pechino, la strategia golpista in vista del midterm

Il presidente parla alla nazione sostenendo che la Cina ha manipolato i dati elettorali americani e che il voto di novembre è a rischio. Così prepara il campo a contestazioni in caso di sconfitta. I dem: «Tutto fasullo, vuol solo intimidire e mettere a tacere gli elettori»

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Donald Trump aveva promesso «notizie davvero grosse» per il suo discorso di giovedì sera dall’East Room, ma quello che ha dato al paese è un’altra pietra miliare nel percorso di preparazione della contestazione elettorale. Il messaggio del presidente è chiaro. Le elezioni di midterm di novembre saranno una prova generale, e la posta vera è il 2028. Deep state pechinese Il pezzo forte del discorso era una serie di documenti d’intelligence appena declassificati che, secondo il presidente, sarebb