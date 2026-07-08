Trump e Zelensky. Promesse di pace (e di nuovi Patriot)

«Un uccellino mi ha detto che vi daremo la licenza per costruire i missili». L’incontro tra il presidente ucraino e quello americano poche ore dopo l’ennesimo attacco delle forze russe

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Pace fatta tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. O almeno così ha detto lo stesso presidente degli Stati Uniti, che ieri ha incontrato l’omologo ucraino ad Ankara prima dell’avvio del vertice Nato. Dall’incidente nello Studio Ovale dello scorso anno, «abbiamo sviluppato un buon rapporto, Zelensky ed io». «Ringrazio gli Stati Uniti per il sostegno», risponde Zelensky al suo fianco. «So che il presidente farà il possibile per fermare la guerra». Che dicono gli uccellini Parole non solo di circo