Trump fa tremare l’economia globale e i mercati presentano il conto agli Usa

I bond accumulano segnali negativi, la crisi energetica continua, l’inflazione non arretra e Wall Street si prepara a un crollo. A Bishkek Cina e Russia manovrano per svincolarsi dal dollaro, al G20 delle finanze è il surplus del Dragone a fare paura

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Da mesi l’amministrazione americana insiste sul racconto di un’economia da record che spinge la borsa in alto, mentre gli Stati Uniti fanno cassa con i dazi e combattono l’inflazione. Per Donald Trump, ogni rialzo del Nasdaq è un successo personale. Lo stato dei mercati obbligazionari sta complicando questo insostenibile racconto. I rendimenti dei titoli di Stato sono saliti in Giappone, Regno Unito, Germania e Stati Uniti. Gli investitori lo leggono come un giudizio duro sulla tenuta dei conti