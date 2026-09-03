naufraga la narrazione economica del tycoon

Trump fa tremare l’economia globale e i mercati presentano il conto agli Usa

Mattia Ferraresi
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03 settembre 2026 • 07:00

I bond accumulano segnali negativi, la crisi energetica continua, l’inflazione non arretra e Wall Street si prepara a un crollo. A Bishkek Cina e Russia manovrano per svincolarsi dal dollaro, al G20 delle finanze è il surplus del Dragone a fare paura

Da mesi l’amministrazione americana insiste sul racconto di un’economia da record che spinge la borsa in alto, mentre gli Stati Uniti fanno cassa con i dazi e combattono l’inflazione. Per Donald Trump, ogni rialzo del Nasdaq è un successo personale. Lo stato dei mercati obbligazionari sta complicando questo insostenibile racconto. I rendimenti dei titoli di Stato sono saliti in Giappone, Regno Unito, Germania e Stati Uniti. Gli investitori lo leggono come un giudizio duro sulla tenuta dei conti

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)