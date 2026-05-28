Midterm, gli imbrogli di Trump sul voto. Ma ora anche i repubblicani si ribellano

In South Carolina un gruppo di senatori conservatori si oppone alle manovre sulle mappe elettorali in vista del voto di novembre. E alle primarie in Texas la vittoria del trumpiano Paxton è l’ennesima forzatura del presidente per espellere voci indipendenti

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Il tentativo sistematico di Donald Trump di ridisegnare a proprio vantaggio i confini dei distretti elettorali della Camera per limitare i danni alle elezioni di midterm si è scontrato ancora una volta con la posizione contraria di settori del partito repubblicano. L’ultimo caso è avvenuto in South Carolina, dove l’iniziativa di “gerrymandering” – così è conosciuta la contestata pratica di ridisegnare i seggi per migliorare le proprie performance elettorali – si è arenata per l’iniziativa di tir