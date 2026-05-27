Tra vandalismo architettonico e farsa. La grandeur simil-nazista di Trump

Il progetto dell’Arco di Trionfo, le facciate pseudo-classiche, la sua immagine reiterata ovunque. È culto della personalità, ma anche il proseguimento di una precisa strategia commerciale: bistecche Trump, profumi Trump, false università Trump. Insomma: apparenza über alles

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Non sono cambiate soltanto le grandi lettere sulla facciata dell’edificio: qualcuno si è premurato perfino di modificare la scritta su un piccolo furgone della manutenzione, che ora recita “Trump Kennedy Center”. Ma la ridenominazione del Kennedy Center — il cuore culturale di Washington — è solo un tassello di una reinvenzione insieme caotica e sinistra. Durante una recente visita ho avuto la sensazione che la città offrisse una sequenza di contraddizioni inquietanti. C’è l’aspetto apertamente