l’ambasciatore usa prevede una «conversazione franca». come dire: sarà lite

Leone XIV risponde ai deliri di Trump: «Annuncio il Vangelo, criticami pure»

Mattia Ferraresi
05 maggio 2026 • 20:41Aggiornato, 05 maggio 2026 • 21:16

Il presidente americano in un’intervista dice che il pontefice con la sua posizione sull’Iran «mette in pericolo molti cattolici». La replica da Castel Gandolfo: «La missione della Chiesa è predicare la pace». Giovedì l’incontro in Vaticano con Rubio

Se la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio è ricucire gli strappi fra l’amministrazione e il Vaticano, il presidente Donald Trump non sta facendo moltissimo per aiutarlo. Ieri Trump ha inserito di nuovo la marcia critica verso Leone XIV, dicendo che «sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone». Il pericolo sarebbe causato dal fatto che «se dipendesse da lui, gli andrebbe benissimo che l’Iran avesse un’arma nucleare», ha spiegato Trump a un cronista che gli chiedev

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)