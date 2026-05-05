Leone XIV risponde ai deliri di Trump: «Annuncio il Vangelo, criticami pure»

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Se la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio è ricucire gli strappi fra l’amministrazione e il Vaticano, il presidente Donald Trump non sta facendo moltissimo per aiutarlo. Ieri Trump ha inserito di nuovo la marcia critica verso Leone XIV, dicendo che «sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone». Il pericolo sarebbe causato dal fatto che «se dipendesse da lui, gli andrebbe benissimo che l’Iran avesse un’arma nucleare», ha spiegato Trump a un cronista che gli chiedev