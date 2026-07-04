Trump family, una società a scopo di lucro. I favolosi guadagni di Melania, Eric e Don Jr

Per la first lady un compenso fuori mercato di 10,7 milioni per il doc a suo nome, mentre i figli fanno affari con le cripto e le armi. Anche Vance fa profitti importanti da quando Donald è tornato alla Casa Bianca: 27 milioni dai bitcoin e un fondo targato Thiel

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Le 927 pagine della dichiarazione patrimoniale che Donald Trump ha depositato presso l’Office of Government Ethics certificano che nel 2025, primo anno del secondo mandato, il presidente ha incassato circa 2,2 miliardi di dollari, di cui 1,4 miliardi dalle criptovalute, un settore che l’amministrazione ha il potere di regolare. Ma dal documento, che New York Times e Washington Post hanno vivisezionato con particolare precisione, emerge anche l’immagine di una rete di imprese in cui la moglie Mel