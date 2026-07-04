arrestato a capitol hill un ufficiale dell’aeronautica

Trump family, una società a scopo di lucro. I favolosi guadagni di Melania, Eric e Don Jr

Mattia Ferraresi
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04 luglio 2026 • 07:00

Per la first lady un compenso fuori mercato di 10,7 milioni per il doc a suo nome, mentre i figli fanno affari con le cripto e le armi. Anche Vance fa profitti importanti da quando Donald è tornato alla Casa Bianca: 27 milioni dai bitcoin e un fondo targato Thiel

Le 927 pagine della dichiarazione patrimoniale che Donald Trump ha depositato presso l’Office of Government Ethics certificano che nel 2025, primo anno del secondo mandato, il presidente ha incassato circa 2,2 miliardi di dollari, di cui 1,4 miliardi dalle criptovalute, un settore che l’amministrazione ha il potere di regolare. Ma dal documento, che New York Times e Washington Post hanno vivisezionato con particolare precisione, emerge anche l’immagine di una rete di imprese in cui la moglie Mel

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)