Fischi, sconfitte e feste flop: Trump prova a rilanciarsi, ma è un re Mida al contrario

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I tifosi dei New York Knicks l’hanno subito ribattezzata la «maledizione di Trump», effetto nefasto della partecipazione presidenziale a gara 3 delle finals Nba che ha interrotto una magica serie di 13 vittorie consecutive, un sogno blu e arancione dopo decenni di incubi sportivi. Donald Trump è stato sommerso di fischi quando le telecamere del Madison Square Garden hanno indugiato su di lui durante l’inno nazionale – lui dice che erano «per lo più applausi» – il rituale bagno di folla fuori dal