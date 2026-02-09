Trump furibondo per il Superbowl “latino”: «Terribile, uno schiaffo all’America»

L’ira del presidente per il “half time” con lo show di Bad Bunny, cantato quasi tutto in spagnolo: «Balli disgustosi, sarà lodato dalle fake news». È il crescendo di una strategia precisa: dai Grammy allo sport, si tratta di colpire le realtà non allineate. Ghislaine Maxwell muta davanti alla Commissione del Congresso

true false

Lo show di Bad Bunny durante il primo tempo del Super Bowl di Santa Clara è stata una spettacolare iniezione di festa e divertimento molto cantata e ballata, poco predicata. Si è conclusa con un God Bless America seguito dalla lista di tutti i paesi del continente americano. Ma l’ambientazione latina di uno show condotto quasi interamente in spagnolo dal cantante più famoso del pianeta in questo momento, che poco più di una settimana fa ha detto «Ice out» dal palco dei Grammy Awards, ha prodotto