colpire tutte le realtà “non allineate”

Trump furibondo per il Superbowl “latino”: «Terribile, uno schiaffo all’America»

Donald Trump e Bad Bunny
Donald Trump e Bad Bunny
Donald Trump e Bad Bunny
Mattia Ferraresi
09 febbraio 2026 • 20:53

L’ira del presidente per il “half time” con lo show di Bad Bunny, cantato quasi tutto in spagnolo: «Balli disgustosi, sarà lodato dalle fake news». È il crescendo di una strategia precisa: dai Grammy allo sport, si tratta di colpire le realtà non allineate. Ghislaine Maxwell muta davanti alla Commissione del Congresso

Lo show di Bad Bunny durante il primo tempo del Super Bowl di Santa Clara è stata una spettacolare iniezione di festa e divertimento molto cantata e ballata, poco predicata. Si è conclusa con un God Bless America seguito dalla lista di tutti i paesi del continente americano. Ma l’ambientazione latina di uno show condotto quasi interamente in spagnolo dal cantante più famoso del pianeta in questo momento, che poco più di una settimana fa ha detto «Ice out» dal palco dei Grammy Awards, ha prodotto

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)