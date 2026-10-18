Gli evangelici puntano le urne e ora preoccupano Trump

«Penso che siano preoccupati e che in alcuni casi stiano persino abbandonando Trump. Il fenomeno è più evidente tra i latini: molti si sentono traditi. Il presidente aveva promesso di far rispettare le leggi sull’immigrazione, ma si è spinto molto oltre, con arresti ed espulsioni di massa che hanno creato un clima di paura», osserva a Domani il reverendo Taylor
Washington Dc - «Penso che molti democratici abbiano commesso un errore lasciando le questioni di fede ai repubblicani. La maggioranza degli americani si considera ancora cristiana e questo plasma i suoi valori, la visione del mondo, le priorità. Non mi sorprende che candidati come Talarico e Hamilton abbiano ricevuto un’accoglienza piuttosto positiva». È al reverendo Adam Russell Taylor che abbiamo chiesto lumi per capire le scosse telluriche che attraversano il cristianesimo americano in quest