Mondo

Gli evangelici puntano le urne e ora preoccupano Trump

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
18 ottobre 2026 • 23:50
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«Penso che siano preoccupati e che in alcuni casi stiano persino abbandonando Trump. Il fenomeno è più evidente tra i latini: molti si sentono traditi. Il presidente aveva promesso di far rispettare le leggi sull’immigrazione, ma si è spinto molto oltre, con arresti ed espulsioni di massa che hanno creato un clima di paura», osserva a Domani il reverendo Taylor

Washington Dc - «Penso che molti democratici abbiano commesso un errore lasciando le questioni di fede ai repubblicani. La maggioranza degli americani si considera ancora cristiana e questo plasma i suoi valori, la visione del mondo, le priorità. Non mi sorprende che candidati come Talarico e Hamilton abbiano ricevuto un’accoglienza piuttosto positiva». È al reverendo Adam Russell Taylor che abbiamo chiesto lumi per capire le scosse telluriche che attraversano il cristianesimo americano in quest

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
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Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.