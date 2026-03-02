La guerra caotica di Trump: dimentica il regime change ed evoca le truppe di terra

Il presidente annuncia ai media che «la grande onda di raid deve ancora arrivare». Intanto il Pentagono lo sbugiarda: «Non ci sono prove che l’Iran stesse per attaccare»

Percependo, per una volta, il bisogno di chiarire gli obiettivi della guerra che si sta già propagando in tutto il Medio Oriente, Donald Trump ha fissato alcuni punti: «Distruggere le capacità missilistiche dell’Iran», «annichilire la marina» e poi impedire che il regime si doti di armi nucleari e che sponsorizzi il terrorismo internazionale. Fra gli scopi non c’è dunque il cambio di regime, che finora è stato citato come esito ricercato dell’operazione. Questi sono dunque gli obiettivi «chiari»