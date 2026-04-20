Presidente sotto tutela: così i consiglieri cercano di “contenere” Trump

true false

Donald Trump ha passato la giornata di ieri alla Casa Bianca, evitando le occasioni di incontro con i media che scandiscono normalmente il ritmo della sua presidenza. Il silenzio istituzionale di questa giornata arriva a poche ore dalla scadenza del cessate il fuoco con l’Iran, mentre i negoziatori americani sono in Pakistan per un secondo round di colloqui che Teheran ha già fatto sapere di non voler avere. Nel fine settimana il Wall Street Journal ha pubblicato un dettagliato resoconto, appogg