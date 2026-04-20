la guerra in iran e il caos alla casa bianca

Presidente sotto tutela: così i consiglieri cercano di “contenere” Trump

Mattia Ferraresi
20 aprile 2026 • 20:20Aggiornato, 20 aprile 2026 • 20:41

Lo scoop del Wall Street Journal: «Il tycoon escluso da una riunione operativa». I collaboratori vogliono evitare che i suoi deliri vanifichino decisioni strategiche

Donald Trump ha passato la giornata di ieri alla Casa Bianca, evitando le occasioni di incontro con i media che scandiscono normalmente il ritmo della sua presidenza. Il silenzio istituzionale di questa giornata arriva a poche ore dalla scadenza del cessate il fuoco con l’Iran, mentre i negoziatori americani sono in Pakistan per un secondo round di colloqui che Teheran ha già fatto sapere di non voler avere. Nel fine settimana il Wall Street Journal ha pubblicato un dettagliato resoconto, appogg

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)